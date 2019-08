O jogador, de 30 anos, conta com experiência no futebol nacional, depois de ter alinhado no Trofense e no Sporting de Braga, de onde foi transferido, em 2015, para os espanhóis no Valência.

Depois da experiência em Espanha, Aderllan Santos ainda regressou ao Brasil, para alinhar no São Paulo e no Vitória da Baía, antes de rumar ao futebol árabe.

Em Portugal, o defesa central conquistou uma Taça da Liga, ao serviço do Sporting de Braga, em 2012/13.

O brasileiro, que já treinou hoje com a nova equipa, é quinto reforço dos vila-condenses para a temporada 2019/20, depois de Pedro Amaral (ex-Benfica), Pawel Kieszek (ex-Málaga, de Espanha), Carlos Mané (ex-Sporting) e Taremi (ex-Al Gahrafa, do Qatar).

O Rio Ave continua no mercado à procura de um avançado, que deverá dar como fechado o plantel para a primeira metade da temporada.