O clube nortenho pretende com esta iniciativa ajudar a divulgar o trabalho que a instituição desenvolve na prestação de apoio a pessoas infetadas e afetadas pelo vírus do VIH/SIDA e as suas famílias, contemplado uma série de atividades paralelas.

Além de ostentar o nome/logótipo da Abraço na parte das costas dos seus equipamentos, o Rio Ave pretende associar-se a iniciativas de promoção de rastreios junto da população e também organizar um jogo solidário, em data a definir.

"A nossa missão enquanto clube desportivo e formador é ter um papel mais interventivo e educacional na sociedade. O futebol, enquanto fenómeno social que mais paixões desperta, tem essa capacidade de mobilização", vincou António Silva Campos, presidente do emblema vila-condense.

O dirigente lembrou que através do projeto 'Rio Ave Social', desenvolvido pelo clube há alguns anos, tem sido levado a cabo várias iniciativas de solidariedade junto da comunidade, com recolha de alimentos, brinquedos, visitas as instituições e apoio a campanhas de ajuda a crianças com doenças graves.

"Temos um sentido responsabilidade social e jamais ficaremos calados para apoiar quem precisa. Pretendemos passar a mensagem que é preciso estar atento e solidário, e achamos que devíamos levar esta mensagem para um patamar mais elevado. Disponibilidade, força e persistência são os princípios em que nos revemos", acrescentou António Silva Campos.

Já Cristina Sousa, vice-presidente da Abraço, lembrou que parecerias com esta ajudam a "passar uma mensagem solidariedade e prevenção desta doença".

"Ter um conjunto de heróis a darem a cara e abraçarem a doença, sem medo e discriminação, ajuda-nos dizer à população que o vírus VIH/SIDA pode atingir qualquer pessoa, e que é preciso, sobretudo, prevenir, fazer rastreios e diagnosticar atempadamente para tratar as pessoas", lembrou a responsável da Abraço.

A parceria só foi possível com a anuência da empresa Altice, que através da sua marca Meo detém os direitos comerciais sobre as camisolas do Rio Ave, e que desde logo se quis associar à parceria.

"Não poderíamos deixar de nos envolver, pois temos um longo registo de apoio a causas sociais. O Rio Ave sempre teve um espírito de colaboração connosco neste capítulo, e, por isso, tínhamos de estar presentes nesta parceria com enorme agrado e renovada energia", disse João Epifânio, administrador da empresa e responsável pela área do marketing.

Durante a assinatura desta parceria, o Rio Ave apresentou um vídeo promocional da causa, que contou com a colaboração de outros clubes como Vitória de Guimarães, Desportivo das Aves, Famalicão, Paços de Ferreira, Santa Clara e Oliveirense, e também da Liga Portuguesa de Futebol.