Um golo de Boateng, aos 64 minutos, foi o suficiente para o Rio Ave somar a terceira vitória consecutiva em casa e afastar-se da zona de descida, enquanto o Boavista vem em quebra, tendo somado o quinto jogo sem vencer.

Com esta vitória, o Rio Ave ascendeu ao 11.º lugar, com 15 pontos, enquanto o Boavista é o nono, com 17.