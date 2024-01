Questionado em conferência de imprensa, no Seixal, sobre se a recente contratação de Benjamin Rollheiser tinha como objetivo preparar a saída dos dois avançados, o técnico assumiu que o clube tinha de estar pronto para perder “alguns jogadores no verão”, mas não deu como certas as suas saídas.

“Vamos ver. Não sei qual é a ideia do Ángel [Di Maria] e qual é a ideia do Rafa, espero que eles fiquem. Neste momento temos um plantel equilibrado para esta época e depois temos de estar prontos para a nova temporada”, resumiu o alemão, durante a antevisão do encontro das meias-finais da Taça da Liga, frente ao Estoril Praia.

Depois de lembrar que “saíram quatro jogadores e entraram quatro jogadores” no atual mercado de transferências, Schmidt confirmou que “Prestiani não está autorizado a jogar” ainda, mas “Marcos [Leonardo] e também Benjamín Rollheiser estão prontos”, assim como Álvaro Carreras que “já esteve no grupo no último jogo”.

No entanto, sem adiantar detalhes sobre o onze titular para o encontro com o Estoril Praia, defendeu que ainda não é a altura certa para conceder a titularidade ou “mais do que uns 35 minutos” de jogo ao avançado Marcos Leonardo.

“Está a adaptar-se, já marcou dois golos, o que é bom para a autoconfiança, mas sabemos também que vem de uma paragem após uma longa época no Brasil, por isso temos de ser inteligentes para o colocar nos momentos certos do jogo”, sustentou.

Ainda assim, em jeito de balanço, o técnico vincou que “também estava satisfeito” com os jogadores que saíram, nomeadamente “Jurasek, João Vítor, Gonçalo Guedes e Chiquinho”, mas continua “contente com o plantel” e com “os novos jogadores” que tem à sua disposição neste momento.

“O que me agrada é que para estes jogadores é um passo em frente virem para o Benfica. Estão muito contentes por jogar num grande clube e o entusiasmo e a qualidade que trazem são bons para nós”, reconheceu o treinador do clube da Luz.

Sobre o encontro de quarta-feira, Schmidt lembrou que “quando o Benfica inicia uma competição quer sempre ganhá-la”, mas lembrou que tem pela frente um adversário, o Estoril Praia, que “é muito corajoso, independentemente do adversário”.

“Já ganharam duas vezes ao FC Porto e isso diz tudo e como são perigosos. Perderam os últimos quatro jogos, mas se os virmos podiam ter ganho alguns deles. Espero que joguem com o seu estilo, não vi nenhum jogo do Estoril onde jogassem de forma diferente, num estilo mais defensivo”, analisou o técnico.

O Benfica defronta o Estoril Praia na quarta-feira, em partida das meias-finais da Taça da Liga de futebol 2023/24, com início previsto para as 19:45, no Estádio Municipal de Leiria, palco que recebe a ‘final four’ da competição.

A equipa orientada por Roger Schmidt qualificou-se para as meias-finais com duas vitórias no Grupo B, frente ao Arouca (2-0, fora) e ao AVS (4-1, casa), enquanto os ‘canarinhos’ venceram o Grupo D, derrotando o Leixões (2-1, fora) e o FC Porto (3-1, casa).

A equipa vencedora do encontro de quarta-feira qualifica-se para a final, que se disputa no sábado, no mesmo local, frente ao vencedor do encontro que coloca frente a frente Sporting de Braga e Sporting, hoje, também em Leiria.