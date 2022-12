O treinador do Benfica chegou, viu e venceu. Em Lisboa desde julho, ainda não sabe o que é uma derrota, em jogos oficiais. Líder do campeonato, com mais oito pontos que o FC Porto, apurado para os oitavos de final da Liga dos Campeões, nas últimas semanas muito se especulou sobre a sua renovação de contrato.

Esta sexta-feira, o treinador alemão falou sobre essa possibilidade, admitindo que poderá ficar além de 2024, quando termina o seu vínculo com as águias, embora prefira falar nesse assunto lá mais para a frente.

"É uma consequência do rendimento dos jogadores. Mas primeiro temos de trabalhar nos objetivos do clube, de ganhar títulos e de cumprir com as expectativas. O meu foco está aí. Estamos felizes pelo futebol que jogamos, mas não está nada feito. Vou ficar, no mínimo, o tempo que tenho de contrato. Talvez fique mais tempo", salientou Roger Schmidt em conferência de imprensa.