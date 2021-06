Finalista do Open dos Estados Unidos e semifinalista do Open da Austrália em 2020, Zverev, sexto da hierarquia mundial, assegurou a presença nas ‘meias’ em Paris com um triunfo sobre o espanhol, 46.º, por 6-4, 6-1, 6-1, em uma hora e 36 minutos.

Na meia-final, o alemão vai defrontar o russo Daniil Medvedev, número dois do ‘ranking’, ou o grego Stefanos Tsitsipas, quinto.