Em Florença, já com as atenções viradas para a final da Liga Europa com o Sevilha (31 de maio em Budapeste), que dá acesso direto à fase de grupo da Liga dos Campeões, Mourinho fez algumas poupanças na equipa, incluindo o guarda-redes Rui Patrício, mas até esteve na frente do marcador grande parte da partida, com um tento de El Shaarawy, logo aos 11 minutos.

Contudo, a Fiorentina acabou por protagonizar a reviravolta na parte final do encontro, primeiro com o sérvio Jovic a refazer a igualdade, aos 85 minutos, seguido de remate certeiro do francês Ikone, aos 88.

Com 60 pontos, a Roma está praticamente fora dos lugares de ‘Champions’, já que o AC Milan é quarto classificado com 64 e menos um jogo, mas agora tem a Liga Europa também em risco, que está em sexto com apenas um de vantagem sobre o sétimo, a Juventus, que nesta ronda defronta no domingo precisamente o emblema de Milão.

Já com a manutenção definida, a Salernitana, de Paulo Sousa, recebeu e bateu a Udinese, por 3-2, recuperando de uma desvantagem de dois golos, com o tento da vitória a aparecer na última jogada da partida.

Com Beto e Buta a titulares, a Udinese, que também já está tranquila na Serie A, chegou à vantagem pelo ex-Sporting Zeegelaar, aos 25 minutos, e Nestorovski, aos 30.

Ainda na primeira, aos 43 minutos, Kastanos reduziu, acabando Candreva por empatar, aos 57, e Troost-Ekong por confirmar a ‘cambalhota’ no marcador, aos 90+6.

O Spezia, 17.º classificado, um ponto acima da zona de descida, foi goleada em casa pelo Torino (4-0), e pode cair para a zona proibida, caso o Verona vença no domingo o Empoli.