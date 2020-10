“Estou feliz pela mudança para o Leipzig, o clube mostrou-me nas conversas que tivemos que a mudança para aqui é ideal para me desenvolver ainda mais, dar o passo seguinte e ajudar a equipa. A Bundesliga é das melhores ligas do mundo com muita qualidade e desafios emocionantes aguardam-nos na Liga dos Campeões, incluindo o Paris Saint-German e o Manchester United”, afirmou o internacional sub21 holandês ao sítio oficial do Leipzig.

Aos 21 anos, o filho do antigo avançado Patrick Kluivert, muda-se para a Alemanha ao fim de duas épocas na capital italiana, nas quais fez 68 jogos, apontando nove golos e 10 assistências, e depois de ter chegado do Ajax, o emblema holandês no qual foi formado.