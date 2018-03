A Roma venceu em casa o Torino, por 2-0, e garantiu que vai chegar ao final da 28.ª jornada da liga italiana no segundo lugar.

Num encontro antecedido por um minuto de silêncio em memória de Davide Astori, capitão da Fiorentina e que jogou na Roma, os romanos decidiram o encontro na segunda parte, com golos do grego Konstantinos Manolas (56) e dos italianos Daniele De Rossi (73) e Lorenzo Pellegrini (90+3).

A quatro dias de receber o Shakhtar Donetsk, de Paulo Fonseca, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, a Roma passou a somar 56 pontos, a 13 do Nápoles e a 12 da Juventus e tem mais quatro do que o Inter, com napolitanos e milaneses com menos um jogo e o conjunto de Turim com menos dois.

O Torino, que somou a terceira derrota consecutiva, é nono, com 36 pontos.