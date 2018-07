Relativamente ao clube que deixa para trás, Ronaldo diz que "não acredita que alguém esteja a chorar. Como disse antes, fiz um percurso brilhante no Real Madrid, foi um clube que me ajudou em tudo, mas esta é uma nova etapa para a minha vida e estou muito feliz, motivado e concentrado para poder, de certa forma, demonstrar aos italianos que sou um jogados de topo. Espero que as coisas possam correr bem, vou preparar-me bem, acho que não tenho de provar nada a ninguém, os números falam por si, mas tenho ambição, gosto de desafios, não gosto de estar confortável e quero fazer história na Juve", disse Ronaldo.

"[A Juventus] é o melhor clube italiano, que está habituado a ganhar", salientou o internacional português, dizendo ainda que está focado no presente e que, tal como sempre aconteceu ao longo da sua carreira, está preparado para este novo desafio. "É mais um desafio, estou prepado, seguramente que as coisas vão correr bem. Estou bem, tranquilo e confiante de que as coisas vão correr bem".

Sobre a ovação de pé no golo de pontapé de bicicleta de CR7 à Juventus, nas meias finais da Liga dos Campeões, em Turim, que correu o mundo. “A ovação de pé? Um momento espetacular para mim. Uma recepção maravilhosa que agradeço a todos aqueles que estavam no estádio, [mas também] no campo de treinos e no aeroporto. Todos. Vou dar a minha resposta no campo.”

Já sobre a Liga dos Campeões que a Juve deseja vencer, Ronaldo reconheceu que "é um troféu que as equipas querem ganhar. Vamos lutar por todos os troféus e ver o que a competição nos traz. Mas a Liga dos Campeões é uma competição muito difícil de ganhar, espero que possa ajudar. Espero trazer sorte a esta equipa", disse, considerando todavia que disputar este troféu não é trata uma opção, mas algo natural para um clube como a Juventus.

CR7 agradecer ainda aos adeptos a forma como foi recebido pelos adeptos, sobretudo às que o esperaram no aeroporto, no estádio e no centro de treinos. "Grazie mille!", disse.

"Com todo o respeito, [jogadores] com 32, 33, 34 anos estão acabados, mas eu sou diferente", disse Ronaldo, aproveitando para agradecer mais uma vez a aposta do clube em si, confirmando com um enfático "Sí" que a proposta da Juventus foi a única recebida para sair do Real Madrid.

Questionado sobre a possibilidade "Isso era sinal que eu estava bem fisicamente. O que eu quero é triunfar na Juventus, não vim para Turim para passar férias, apesar de vocês referirem a idade, vou tentar surpreender-vos uma vez mais".

Já sobre a possibilidade de voltar a conquistar uma bola de ouro, Ronaldo deixou em aberto essa possibilidade. "Pensava sempre ganhar uma bola de ouro, mas não duas ou três, quanto mais cinco! A minha vontade é sempre ganhar. Posso ter uma oportunidade aqui na Juventus para ganhar, mas não é algo que me tire o sono, as coisas acontecem naturalmente. Porque não aqui?", questionou.

"Espero que nestas quatro temporadas possa dar muitas alegrias aos tifosi [adeptos]", reiterou Ronaldo.

Questionado sobre os rivais que terá pela frente em Itália e sobre o duelo Ronaldo-Messi, o jogador disse que não tem "rivalidades contra jogadores. Não é a minha ética de vida comparar-me com outros, mas tentaremos na Juventus vencer todos com quem nos defrontamos". "[o duelo com Messi] Foi um desafio bonito e interessante, mas cada um defende as suas cores e eu vou defender as minhas, e no final das contas veremos quem são os melhores", respondeu.

"A idade não é importante, sinto-me bem e motivado", concluiu o jogador, segundos antes da fotografia da praxe com a sua nova camisola. 7, pois claro.

Cristiano Ronaldo, pelo qual a Juventus pagou 100 milhões de euros ao Real Madrid, falava em conferência de imprensa no Estádio Allianz, às 18:30 (17:30 em Lisboa), depois de se submeter a exames na J Medical, clínica do clube de Turim, e assinar um contrato de quatro anos, pelo qual deve arrecadar cerca de 31 milhões de euros líquidos por temporada.

O capitão da seleção portuguesa deixou o Real Madrid após nove temporadas, durante as quais conquistou 16 troféus, incluindo quatro Ligas dos Campeões, e se tornou o melhor marcador da história do clube espanhol, com 451 golos em 438 jogos.