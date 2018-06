Na Alemanha, em 2006, Ronaldo ficou em ‘branco’ na estreia, face a Angola (1-0), mas apontou um tento logo ao segundo jogo, de grande penalidade, face ao Irão (2-0), para depois, com o apuramento assegurado, falhar o embate com o México (2-1).

Uma lesão tirou-o do jogo aos 34 minutos do jogo dos ‘oitavos’ com a Holanda (1-0) e, nos ‘quartos’, face à Inglaterra, marcou o penálti decisivo na ‘lotaria’ (4-3), depois de 120 minutos sem golos. Não faturou face à França (0-1), nas meias-finais, e a Alemanha (1-3), no jogo do ‘bronze’.

Em 2010, na África do Sul, atuou os 360 minutos de Portugal e só marcou no segundo jogo, na goleada por 7-0 à Coreia do Norte, sendo que a equipa das ‘quinas’ também não fez golos em mais nenhum (0-0 com Costa do Martim e Brasil e 0-1 com a Espanha).

Quatro anos volvidos, a ‘estadia’ da formação das ‘quinas’ no Mundial foi ainda mais curta, com Ronaldo a ficar em ‘branco’ nos dois primeiros jogos, com a Alemanha (0-4) e os Estados Unidos (2-2), e a marcar na parte final do terceiro, face ao Gana (2-1), não evitando a eliminação prematura.

Em 2018, na Rússia, o capitão luso, com 33 anos, logrou marcar logo no primeiro jogo e conseguiu-o em menos de três minutos, ao conquistar um penálti, ao companheiro de equipa Nacho, e transformá-lo, não dando hipóteses a De Gea.

- Os 14 jogos de Cristiano Ronaldo em fases finais do Mundial: N.º Data Fase Adversário Local Minutos Rússia'2018 14 15/06/18 FG/1 Espanha (N), ? Sochi ?m (T)(G) Brasil'2014 13 26/06/14 FG/3 Gana (N), 2-1 Brasília 90m (T)(G) 12 22/06/14 FG/2 Estados Unidos (N), 2-2 Manaus 90m (T) 11 16/06/14 FG/1 Alemanha (N), 0-4 Salvador 90m (T) África do Sul'2010 10 29/06/10 Oitavos Espanha (N), 0-1 Cidade do Cabo 90m (T) 09 26/06/10 FG/3 Brasil (N), 0-0 Durban 90m (T) 08 21/06/10 FG/2 Coreia do Norte (N), 7-0 Cidade do Cabo 90m (T)(G) 07 15/06/10 FG/1 Costa do Marfim (N), 0-0 Port Elizabeth 90m (T) Alemanha'2006 06 08/07/06 3.º/4.º Alemanha (N), 1-3 Estugarda 90m (T) 05 05/07/06 Meias França (N), 0-1 Munique 90m (T) 04 01/07/06 Quartos Inglaterra (N), 0-0ap, 4-3gp Gelsenkirchen 120m (T) 03 25/06/06 Oitavos Holanda (N), 1-0 Nuremberga 34m (T) 02 17/06/06 FG/2 Irão (N), 2-0 Frankfurt 90m (T)(G) 01 11/06/06 FG/1 Angola (N), 1-0 Colónia 60m (T)