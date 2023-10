Rosa Mota, de 65 anos, campeã olímpica da maratona em Seul1988, na Coreia do Sul, e bronze em Los Angeles1984, nos Estados Unidos, já este mês tinha batido o recorde da distância em Riga, na Letónia, ao correr a distância em 1:26.06 horas.

A atleta veterana do Centro de Atletismo do Porto (CAP) terminou a prova na 104.ª posição, entre 6.528 mulheres, com os registos parciais de 20.05 minutos aos 5km, 40.17 aos 10km, 1:00,37 horas aos 15km e 1:25.52 aos 20km.

Rosa Mota, tida como a maior maratonista portuguesa de todos os tempos, além do título olímpico na capital coreana, sagrou-se ainda campeã mundial da maratona em Roma (1987) e europeia em Atenas (1982), Estugarda (1986) e Split (1990).

Do seu palmarés constam os triunfos nas maratonas de Roterdão (1983), Chicago (1983 e 1984), Tóquio (1986), Boston (1987, 1988 e 1990), Osaca (1990) e Londres (1991). Foi ainda vice-campeã mundial de estrada (15 km) em 1984 e 1986.