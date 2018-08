A RTP e a Sport TV fecharam hoje um acordo para a transmissão de um jogo por semana da Liga NOS (I Liga de futebol) por duas épocas nos canais internacionais RTPi e RTP África, anunciou a televisão pública.

"Com este acordo, válido para as épocas 2018/2019 e 2019/2020, os emigrantes portugueses vão continuar a poder acompanhar as suas equipas nacionais preferidas, onde quer que se encontrem, através da distribuição internacional da RTPi e RTP África por satélite, por cabo, ou por IPTV, nos quatro continentes", refere a RTP.

O acordo “inclui igualmente um pacote de resumos semanal, que a comunidade portuguesa acompanha através do popular programa O Golo, da RTPi", adianta.

"Os canais internacionais da RTP são um pilar da expressão do serviço público. E sabemos como o futebol liga as comunidades emigrantes a Portugal. Por isso esta renovação da Liga NOS faz todo o sentido, em linha também com outras apostas recentes da RTP, demonstrando o nosso compromisso para com a diáspora", afirma o presidente do Conselho de Administração da RTP, Gonçalo Reis, citado em comunicado.

Por sua vez, o presidente executivo da Sport TV, Nuno Ferreira Pires, diz que "é com enorme satisfação" que a empresa assina "com sucesso este acordo com a administração" da RTP por mais duas épocas.

"Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para permitir a viabilização desta parceria. É nossa genuína intenção colaborar com a estação pública na missão que tem perante os portugueses em geral e, em particular, neste caso, os que residem fora do solo nacional, podendo assim fazê-los sentir-se mais perto de casa, ao poderem acompanhar as suas equipas de 'coração' que disputam a Liga NOS. Estamos gratos à RTP pela renovação de acordo entre as partes para este ativo, dada a enorme importância estratégica que este representa para os portugueses", acrescentou o gestor.

Os canais internacionais da RTP, RTPi e RTP África, através da sua distribuição em sinal aberto via satélite, encontram-se disponíveis em todo o mundo, com particular presença nos países de língua oficial portuguesa (PALOP), EUA, Canadá, França, Suíça, Luxemburgo, Bélgica, Alemanha Andorra, Reino Unido e Austrália.

Nas plataformas de subscrição os canais internacionais da RTP chegam a cerca de 15 milhões de lares, em 20 países do mundo, através de aproximadamente 60 operadores.