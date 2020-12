De acordo com o mapa de castigos emitido pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o técnico ‘leonino’ foi punido por “lesão da honra e da reputação” do árbitro Luís Godinho, que o expulsou perto do final da partida de sábado (2-2), logo depois de invalidar o golo a Sebástian Coates, por indicação do videoárbitro (VAR), Artur Soares Dias.

“Utilizou gestos e/ou linguagem ofensiva, insultuosa ou abusiva. Contestou a minha decisão, gritando ‘Vão para o c…, roubalheira do c…, isto é uma vergonha, estão a roubar-nos dois pontos'”, refere o relatório de Luís Godinho, que motivou o castigo aplicado pelo CD a Rúben Amorim.

O CD da FPF abriu ainda um processo de inquérito a este jogo, relativo à nona jornada da I Liga.

Em declarações aos jornalistas, depois da partida em Famalicão, o presidente do Sporting, Frederico Varandas, criticou a arbitragem, afirmando que o golo anulado a Coates, nos descontos, “jamais aconteceria” com Benfica ou FC Porto.

“O VAR teve influência num momento capital. Este lance final do golo ao Coates, com um dos rivais, Benfica ou FC Porto, nunca seria anulado. Nunca seria. O golo é limpo. No futebol existem erros. O que me preocupa é a natureza e a forma como é visto o VAR, curiosamente nos jogos em que perdemos pontos. Depois vai-se ao VAR tentar encontrar alguma coisa que justifique poder anular o golo. Se for preciso, põe-se uma câmara microscópica, com uma ampliação de 64 vezes, para ver que há um toque no braço e há razão para anular… Este golo jamais seria anulado aos nossos rivais”, disse no sábado, após o jogo.

Sem se deter, Frederico Varandas intensificou as críticas: “Já falei com o presidente do Conselho de Arbitragem, que partilha da opinião de que [o VAR] é para lances gritantes, clamorosos. O árbitro valida o golo, o golo é limpo, e depois chega o VAR e ‘como é que vamos anular este golo?’, e conseguem de forma microscópica. A diferença, sabem qual é? São quatro pontos de avanço, começam a tremer. Quanto mais fazem isto mais força dão ao grupo, isso vos garanto”, finalizou.

O Sporting enviou hoje uma exposição ao Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, na qual acusa o árbitro Luís Godinho de “desrespeito pelas leis de jogo e protocolo do VAR” em dois jogos dos ‘leões’ na I Liga, diante do FC Porto e do Famalicão.