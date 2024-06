“Não gosto de me fixar em favoritismos. Sabemos a qualidade que temos e as condições que temos para fazer algo especial, mas depende da capacidade para nos juntarmos a cada momento. Cada novo estágio é um momento que temos para nos ligar e este, mais do que nunca, vai ser um resultado dessa capacidade. A capacidade de lidar com as dificuldades, ultrapassá-las e de crescer ao longo da competição, isso é que vai definir o sucesso”, disse em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com a República Checa, na Red Bull Arena, em Leipzig, na Alemanha.

O encontro entre Portugal e a República Checa, da primeira ronda do Grupo F, está agendado para terça-feira, pelas 21:00 locais (20:00 em Lisboa), e terá arbitragem do italiano Marco Guida.

O defesa central dos ingleses do Manchester City, de 27 anos, explicou que a equipa está pronta para a estreia, mas rejeitou a ideia de Portugal ser o principal favorito a conquistar a prova.

“Não acredito que somos os principais favoritos, mas temos potencial para sermos muito perigosos. Vai depender de como vamos crescer ao longo da prova. Temos tudo o que é preciso, mas temos de encontrar a mentalidade certa e os momentos certos”, defendeu.

Rúben Dias, habitual titular no eixo defensivo, explicou que os jogadores ainda não sabem quem vai jogar na terça-feira e voltou a abordar a derrota no particular com a Croácia, (2-1), considerando que o jogo surgiu no momento certo.

“Um momento para refletir e abordar coisas que temos de melhorar. Estamos prestes a começar a participação e, devido ao que aconteceu nesse jogo, estamos muito mais prontos”, referiu.

Em relação ao adversário, Rúben Dias explicou que não será um jogador a criar problemas, mas sim toda a equipa da República Checa e a forma como joga, apesar de referir que sabem os perigos e estão preparados para os travar.

Sobre o selecionador Roberto Martínez, o central formado no Benfica disse que é uma pessoa que simplifica.

“É uma pessoa que torna tudo mais fácil, no dia-a-dia e na maneira como abordamos a nossa maneira de jogar e dos adversários. Tem uma forma muito clara de comunicar e isso ajuda-nos muito”, defendeu.

Rúben Dias, que já se considera um dos jogadores mais experientes do balneário da seleção, deixou ainda elogios ao capitão Cristiano Ronaldo.

“Ronaldo representa inspiração, que tudo é possível, que podemos sonhar e atingir esses sonhos. É uma prazer ele estar connosco e ele estar aqui significa que quer voltar a ganhar. É o nosso capitão e vamos segui-lo”, concluiu.

por António João Oliveira e Luís Garoupa, enviados da agência Lusa