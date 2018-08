O defesa-central Ruben Dias renovou o seu contrato por mais um ano com o Benfica até 2023, anunciou hoje o vice-campeão nacional de futebol na sua página oficial.

De acordo com a página 'encarnada', a extensão do contrato de Ruben Dias, que durante o defeso foi cobiçado pelos franceses do Olympique Lyon, foi formalizada com o presidente do clube, Luís Filipe Vieira.

"O meu sentimento é de satisfação, gratidão e felicidade, minha e dos familiares mais próximos. Atingi um marco muito bom com este clube. A minha vontade é de querer ser melhor, continuar a aprender, não estar satisfeito com o que já tenho", afirmou Rúben Dias, citado pela página do clube.

O jogador disse ainda que "sem a confiança e o apoio crucial que vêm de cima, tudo teria sido mais difícil", acrescentando: "Expresso a minha gratidão pelo presidente e por todos os treinadores e diretores que ajudaram a que isto fosse possível."

Ruben Dias mudou-se em 2008 do Estrela da Amadora para o Benfica, passando pelos vários escalões de formação do clube 'encarnado', tendo a promoção ao plantel principal das 'águias' ocorrido no defeso de 2017/18, estreando-se em 16 setembro de 2017, frente ao Boavista, no Bessa.