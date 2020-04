Em declarações à TV do clube, Rúben Micael afirmou que “foi muito bom voltar e sentir o cheiro da relva, o que dá sempre outro alento”.

O jogador do Nacional considera que com as medidas adotadas pelo clube, em termos de higiene, os atletas “sentem-se muito bem”.

O treino efetuado é individualizado, com um jogador em cada meio-campo, de hora a hora, consistindo em corrida e alguns exercícios com bola, orientado por um elemento da equipa técnica.

Rúben Micael considera que o treino individual “não é a mesma coisa” que um treino em conjunto, mas adianta que “ajuda bastante, pois ao correr na rua há mais riscos”.

O Nacional baseou a sua decisão para este regresso aos treinos no Decreto Lei 2-B 2020 que regulamenta a prorrogação do estado de emergência, que prevê a possibilidade de os atletas utilizarem as instalações do clube para a sua atividade física.