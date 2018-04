Londres, 03 abril (Lusa)- O médio português Rúben Neves está nomeado para o prémio de melhor futebolista da temporada do Championship e integra para o onze inicial do ano, anunciou hoje a entidade que organiza a segunda liga inglesa.

O jogador do Wolverhampton vai concorrer com James Maddison, do Norwich, e com Ryan Sessegnon, defesa no Fulham, para o prémio de melhor futebolista do ano, cujo vencedor será anunciado no dia 15 de abril.

Além desta nomeação, o português foi ainda apontado para o galardão de melhor jogador jovem da temporada e integra o onze inicial do ano, juntamente com os seus companheiros de equipa John Ruddy e Conor Coady.

Rúben Neves tem-se destacado na presente época ao serviço dos ‘wolves’, treinados por Nuno Espírito Santo e líderes da Championship, e é o único português nomeado para os prémios.