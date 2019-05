Os ‘azuis' vêm de uma derrota por 18-10 na final do campeonato, no sábado, com a Agronomia, que impediu a renovação do título de campeões nacionais, depois de terem dominado e terminado a fase de apuramento em primeiro lugar.

Os ‘engenheiros' falharam a presença nessa final, na sequência de duas derrotas nas últimas três jornadas, que permitiram aos ‘agrónomos' uma inesperada ultrapassagem na reta final.

"Não existe uma salvação, existe é uma taça para ganhar. O Belenenses não tem tantos troféus de seniores quanto gostaria, por isso, independentemente da final perdida, temos de ir com ambição de vencer", garantiu à Lusa o técnico dos ‘azuis', João Mirra.

No rescaldo da derrota na final do campeonato, Mirra sublinhou que "agora é que se vai ver o estofo da equipa" e quer vê-lo já nos treinos desta semana.