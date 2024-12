O negócio ainda não está fechado, mas está quase, sabe o SAPO24. Neste momento decorrem negociações com o V. Guimarães para que Rui Borges seja o novo treinador do Sporting.

Após mais um empate, na última ronda, a direção de Frederico Varandas reuniu-se e a saída de João Pereira está por um fio.

As próximas horas serão decisivas no que a estas negociações dizem respeito, mas a SAD dos verde e brancos deseja que Rui Borges esteja já no banco de suplentes dos leões no próximo domingo, quando o Sporting receber o Benfica para a 16ª jornada do campeonato.

Refira-se que João Pereira foi o eleito por Frederico Varandas para suceder a Rúben Amorim no comando técnico dos campeões nacionais, mas ao fim de oito jogos não foi além de três vitórias, um empate e quatro derrotas.