As ideias constam do programa hoje divulgado no site oficial da lista candidata às eleições de 9 de outubro, liderada pelo atual presidente das ‘águias’, que terá como concorrente ao escrutínio Francisco Benítez.

Além de querer “constituir equipas altamente competitivas com orçamentos sustentáveis” e “diminuir o número de jogadores com contrato com o clube”, Rui Costa defende o “aproveitamento regular dos jogadores da formação, disponibilizando-lhes a estabilidade necessária para que tenham tempo para crescer e se afirmar no clube”.

“Conceber plantéis com o máximo de 25 jogadores, reforçando esse número sempre que necessário apenas com jogadores da formação. Estabelecer tetos salariais nos primeiros contratos seniores e na massa salarial global do plantel. Desenvolver um plano de incentivos que contribua para a retenção dos talentos formados no clube sempre que assumam relevância e influência na equipa principal”, refere o programa eleitoral.

O antigo futebolista e ex-vice-presidente do clube da Luz pretende implementar “um modelo de gestão rigoroso, transparente e de proximidade” com os sócios, aos quais quer dar primazia na vida do clube.

O “regresso do ciclismo” ao clube e a “luta pela conquista de títulos europeus” nas modalidades são outras ideias apontadas no documento, no qual consta, igualmente, a intenção de “relançar e renovar a BTV”, proceder à “cobertura do exterior do estádio” da Luz e construir a “Cidade Desportiva do Benfica, na zona de Lisboa”, uma infraestrutura “que corresponda às necessidades e aos desafios logísticos de treino das modalidades, do futebol feminino e do futebol de formação” na capital portuguesa.

Rui Costa, de 49 anos, é um dos candidatos à presidência do Benfica nas eleições para o quadriénio 2021-2025, depois de em julho ter assumido a liderança do clube lisboeta, na sequência da demissão de Luís Filipe Vieira, que foi constituído arguido no âmbito da investigação ‘cartão vermelho’, por suspeita de vários crimes económico-financeiros.

Francisco Benítez, líder do movimento ‘Servir o Benfica’, é o outro candidato ao próximo escrutínio, depois de nas eleições anteriores, no ano passado, ter desistido da corrida para apoiar João Noronha Lopes, derrotado por Luís Filipe Vieira e que já se afastou do ato eleitoral de 09 de outubro.