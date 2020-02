“A carreira de um atleta é composta ao longo dos anos por muitos momentos que somados irão definir a história de todo um percurso exigente, mas muito atrativo. Abracei a meia maratona de Barcelona, treinando de forma muito comprometida para voltar a repetir uma marca próxima do meu recorde pessoal. Com 1:03.06 [tempo real com a organização a dar como tempo oficial a marca de 1:03.07] atingi esse objetivo e cumpro a marca de qualificação para os Europeus de Paris”, refere o atleta do Benfica numa mensagem nas redes sociais.

Rui Pinto garante que está com uma “motivação aumentada” para os próximos desafios, salientando que acredita estar a valer um “novo recorde pessoal”.

Este resultado garante para também os ‘mínimos’ para o Campeonato do Mundo da Meia Maratona que vai decorrer em Gdynia, Polónia, em 29 de março.