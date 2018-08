O treinador do Benfica manteve hoje o tabu sobre a utilização de Jonas e assegurou que os 'encarnados' estão exclusivamente a pensar no jogo com o Vitória de Guimarães, que abre a I Liga portuguesa de futebol.

À semelhança do que vem sucedendo desde que se abriu a discussão sobre uma eventual saída do avançado brasileiro, Rui Vitória não só prolongou a dúvida como revelou que os convocados para a receção aos vitorianos só serão divulgados na sexta-feira, dia do encontro.

“Vamos ter mais um treino amanhã (sexta-feira) e só depois sairá o lote de convocados. Não vou dizer quem está convocado ou não”, limitou-se a afirmar, na conferência de imprensa de antevisão da partida da primeira ronda do campeonato.

Sem Castillo, que tem de cumprir castigo devido à expulsão ainda ao serviço do Pumas, Rui Vitória disse que “não haverá lamentos e haverá soluções” e que tem confiança nos atletas que serão chamados para participar num embate com “nível de exigência elevado”.

“Jogar contra o Vitória é sempre de um nível de exigência elevado. É uma equipa de qualidade, com um treinador de qualidade e que teve rendimento na pré-temporada. Estamos muito identificados com os conceitos de jogo da equipa do Vitória. É um clube que quer ser grande e intrometer-se na luta no topo da classificação”, referiu.

O encontro com os minhotos surge no meio dos dois jogos da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, mas o técnico garantiu que ninguém está a pensar na visita ao Fenerbahçe, marcada para terça-feira da próxima semana.

“Não se ganham dois jogos jogando só o primeiro. Se não tivermos com todas as energias canalizadas para o jogo com o Vitória, perdemos o nosso foco”, adiantou, lamentando apenas o pouco tempo que as ‘águias’ têm para preparar o arranque do campeonato.

Por outro lado, Rui Vitória deixou elogios a Gedson Fernandes, que tem sido aposta no ‘onze’ inicial, e João Félix, dois elementos que, na época passada, atuavam pela equipa B.

“O primeiro requisito é a qualidade. Quando olho para um jogador não quero saber da idade. [Gedson] cumpriu satisfatoriamente e, se calhar, até acima do que toda a gente pensava ser possível. Um jogador que esteja na equipa B, mas que seja internacional pelos sub-19, tem mais experiência do que muitos jogadores com mais idade. O Gedson e o João Félix são jogadores de grande qualidade e terão o seu espaço no Benfica. O Gedson tem sido aposta e vai continuar a ser”, rematou.

Já no que diz respeito ao ‘mercado’, Vitória recusou-se a falar sobre potenciais reforços e deixou uma ideia tantas vezes repetida por si: “Não esperem título de jornais.”

Benfica e Vitória de Guimarães jogam na sexta-feira, a partir das 20:30, no Estádio da Luz, em Lisboa.