Segundo o diretor executivo do Instituto Português de Administração e Marketing (IPAM), o futebol europeu está habituado à “dança de patrocinadores” e este patrocínio, que terminará ao fim de sete anos, configura “uma ligação bastante longa no padrão europeu”.

“Não deixa de ser um pouco estranho o ‘timing’, com o regresso à competição [no início de junho], dúvidas sobre os destinos da própria Liga Portuguesa de Futebol Profissional e perante uma crise económica profunda” causada pela pandemia de covid-19, referiu.

Com um contrato que avalia em “cerca de seis milhões por ano”, Sá não duvida “que não faltarão marcas para ocupar esse lugar, mas falta saber quanto estarão dispostas a pagar, perante a turbulência do futebol português e a crise económica”.

Aliás, para o diretor do IPAM, não foi só a sugestão de que os jogos restantes da I Liga esta época fossem transmitidos em sinal aberto, como a imprensa especializada tem apontado, a causa da rutura do patrocínio, mas antes “todas as confusões que nos últimos anos o futebol português teve”.