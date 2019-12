“O Santos comunica que, em 9 de dezembro, numa reunião ocorrida de manhã no centro de treinos Rei Pelé, o treinador Jorge Sampaoli pediu a demissão do cargo”, informou o clube paulista, que terminou o Brasileirão no segundo lugar, com 74 pontos, menos 16 do que o Flamengo, do português Jorge Jesus.

O ‘peixe’ despediu-se do campeonato brasileiro com uma vitória por 4-0 ao campeão e vencedor da Taça Libertadores, no domingo

Sampaoli, de 59 anos, tinha contrato até ao fim de 2020 com o Santos, clube que orientou este ano, depois de ter passado pelas seleções de Argentina (2017-2018) e Chile (2012-2016) e por clubes como Sevilha, Universidade do Chile e Emelec.