A equipa do Santa Clara adiantou-se no marcador com um golo de Carlos Júnior, aos 23 minutos, ampliando a vantagem aos 34, numa grande penalidade convertida por Rashid, com o Nacional a reduzir por intermédio de Gorré, aos 36. Na segunda parte Thiago Santana fez o terceiro, de grande penalidade, aos 86, fixando o resultado final.

Com este triunfo, o Santa Clara regressa às vitórias, depois de duas derrotas consecutivas no campeonato, e está em sétimo, com 13 pontos, enquanto o Nacional somou a segunda derrota seguida e é oitavo, com 10 pontos.