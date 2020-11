Em Portimão, os açorianos conquistaram os três pontos graças aos golos de Fábio Cardoso, aos 37 minutos, e Thiago Santana, 57, que já é o melhor marcador da I Liga, com seis golos, enquanto Aylton Boa Morte marcou para os algarvios, aos 66.

Após três jogos sem vencer, o Santa Clara regressou às vitórias e ascendeu, à condição, à quarta posição do campeonato, com 10 pontos, os mesmos do terceiro classificado FC Porto. Já o Portimonense é 16.º, com quatro pontos, numa tabela liderada pelo Benfica.