“Não, eu não quero recuperar esta relação. Porque terminou, não posso aceitar esta relação, nunca irei aceitar, nunca irei perdoar. Não preciso de ter uma relação com estas 10 pessoas”, atirou o treinador dos ‘encarnados’, em conferência de imprensa, no Seixal.

O tema dominou praticamente toda a antevisão ao encontro com o Sporting de Braga e Schmidt vincou que compreende “a desilusão e as críticas”, mas reiterou que “há limites” para a forma como os adeptos se manifestam.

“Quando começamos a atirar coisas, a cuspir nos jogadores… Nós somos o Benfica, representamos o Benfica e esperamos o mínimo de respeito. Os valores básicos no mundo estão a diminuir cada vez mais, isso é óbvio, mas não está certo. Respeito, verdade, honestidade, algumas coisas básicas são devidas a todos”, sustentou o técnico.

O alemão, de resto, fez questão de separar sempre as “10 pessoas” que diz terem sido responsáveis pelos insultos à equipa, na segunda-feira, após o triunfo por 3-1, e insistiu que devem “ficar em casa”, mas mostrou-se confiante num bom ambiente no Estádio da Luz, no sábado.

“Se quiserem cuspir e atirar coisas aos nossos jogadores, é melhor ficarem em casa. Mas é claro que precisamos de todos os outros adeptos. Não conseguimos ter sucesso sem os adeptos, precisamos de um grande ambiente no nosso estádio. Como disse, ainda estamos a lutar pelo campeonato, ainda não acabou”, apelou o treinador.

Nesse sentido, admitiu a importância de vencer os ‘arsenalistas’ para garantir pelo menos o segundo lugar, que poderá dar acesso à Liga dos Campeões, um objetivo “importante financeiramente, mas também para a imagem do clube”, frisando que o Benfica ainda está na luta pelo título.

“É uma razão importante e sabemos que a podemos alcançar amanhã [sábado] quando vencermos o jogo, mas é claro que o grande objetivo ainda é lutar pela melhor classificação possível e essa ainda é o primeiro lugar”, apontou.

O Benfica recebe o Sporting de Braga no sábado, em encontro da 31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 18:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, e arbitragem de João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.

A equipa orientada por Roger Schmidt segue em segundo lugar na classificação, a sete pontos do líder Sporting, e está obrigada a vencer ou, pelo menos, empatar para impedir que os ‘leões’ conquistem o título já no domingo, se derrotarem o FC Porto, no Estádio do Dragão.

O Sporting de Braga, por sua vez, ocupa o quarto lugar com os memos 62 pontos que o FC Porto, a 11 do Benfica, e está obrigado a vencer para manter hipóteses matemáticas de ainda alcançar o segundo lugar.