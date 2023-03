Segundo o mapa de castigos, Roger Schmidt apanhou uma garrafa de água arremessada e devolveu-a para a bancada onde estavam os adeptos locais, sendo de seguida expulso, já no período de descontos do segundo tempo da vitória do Benfica sobre os vizelenses (2-0).

Quando se dirigia para os balneários, fez um gesto, com as mãos, de 2 e 0 para os adeptos que se encontravam atrás do banco de suplentes.

Assim, na sexta-feira, o técnico germânico não vai estar no banco de suplentes do Benfica, na receção ao Famalicão, no Estádio da Luz, em Lisboa, para a 23.ª jornada da I Liga.

No FC Porto, Mateus Uribe e João Mário, expulsos na derrota frente ao Gil Vicente (2-1), no Dragão, também foram punidos com um jogo de suspensão, pelo que vão falhar a deslocação dos ‘azuis e brancos’ a Chaves.