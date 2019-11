Seferovic queixou-se de dores musculares na quinta-feira e, apesar de ter integrado os exercícios físicos antes do jogo com Geórgia, acabou por ficar de fora da partida, realizada na sexta-feira e que a Suíça venceu por 1-0.

O avançado regressa a Portugal para ser reavaliado pelo departamento médico do Benfica e já não participará no último jogo da Suíça no Grupo D de qualificação para o Euro2020, na segunda-feira, frente a Gibraltar, que pode proporcionar aos suíços o apuramento para a fase final.