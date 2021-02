O guarda-redes Weverton, os defesas Gustavo Gómez e Viña, os médios Rony e Gabriel Menino e o avançado Luiz Adriano são os seis jogadores do Palmeiras que fazem parte da equipa hoje divulgada pela Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL).

Na equipa está também o defesa-central Lucas Veríssimo (Santos), que o presidente do clube brasileiro confirmou como reforço do Benfica, além dos seus colegas de equipa Soteldo e Marinho.

O ‘onze’ fica completo com Montiel (River Plate) e Carlos Tevez (Boca Juniors).

A equipa de Abel Ferreira conquistou a edição 2020 da Taça Libertadores em futebol, ao vencer o Santos por 1-0, na terceira final 100% brasileira da prova, disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro, sucedendo ao seu compatroita Jorge Jesus, que venceu a edição anterior ao serviço do Flamengo.