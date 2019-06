Com três vitórias noutros tantos encontros (28-24 ao País de Gales, 38-10 à Polónia e 12-10 à Alemanha), Portugal qualificou-se para os quartos de final da taça ‘Cup' do torneio, garantindo, no mínimo, o oitavo lugar da etapa que apura nove seleções.

O torneio de qualificação olímpica disputa-se nos dias 13 e 14 de julho, em Colomiers (França), e apura o vencedor diretamente para Tóquio'2020, enquanto o segundo e terceiro classificados seguem para um torneio de repescagem com seleções de todos os continentes.