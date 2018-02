A seleção portuguesa feminina de sub-16 perdeu hoje frente à Alemanha por 4-1, em jogo da primeira jornada do Torneio Desenvolvimento da UEFA de futebol.

A supremacia das germânicas foi inquestionável e traduziu-se em quatro golos aos 18, 21, 44 e 65 minutos, por Chiara Hahn, Jenny Beyer, Samantha Kühne e Sophie Weidauer, respetivamente.

O golo de ‘honra’ da seleção lusa foi marcado por Luana Marques, aos 67 minutos.

A equipa das ‘quinas’ volta a entrar em campo no próximo sábado, em Vila Real de Santo António, a partir das 13:00, para defrontar a Itália.

No final da partida, o selecionador Ricardo Tavares referiu que a Alemanha é uma das melhores seleções da Europa e que as jogadoras portuguesas, que abordaram o jogo dentro do modelo que a equipa utiliza habitualmente, fizeram tudo o que estava ao seu alcance.

“As alemãs foram melhores na maioria dos aspetos do jogo, mas o caminho é para a frente e vamos continuar a tentar diminuir a distância para o topo do futebol feminino”, reconheceu Ricardo Tavares, que espera, também, muitas dificuldades no jogo com a Itália, no sábado.

O responsável técnico pela seleção lusa promete para o jogo de sábado frente à Itália uma “melhoria na organização defensiva” em relação ao jogo com as alemãs de modo a “criar dificuldades” à seleção transalpina.