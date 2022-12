Dezenas de adeptos estão no aeroporto para receber a seleção nacional. Alguns dos jogadores pararam para dar autógrafos.

Pepe falou brevemente com os jornalistas no local. "É sempre bom agradecer a todos. Infelizmente não conseguimos o objetivo que queríamos, mas o carinho que [os adeptos] mostraram é muito gratificante".

"Sentimo-nos tristes por não poder dar mais a esta gente, se calhar também não merecíamos sair como saímos, mas é futebol. Há destas coisas, há que aprender com estas coisas", apontou o jogador.

Questionado sobre como ficou Cristiano Ronaldo, Pepe frisou que o capitão está "bem". "É a nossa bandeira portuguesa, chega a todos os lados do mundo. Deu o seu contributo quando foi assim chamado e há que agradecer-lhe e a todos os companheiros", rematou.

O jogador recusou-se ainda a falar quanto à continuidade de Fernando Santos como selecionador nacional, que apenas disse à chegada que é "muito agradável" ter o apoio dos adeptos no aeroporto.

A equipa lusa saiu de Doha em voo agendado para as 12:00 locais (09:00 em Lisboa) e chegou à capital portuguesa às 17:40, mas sem 10 dos 24 jogadores que concluíram a participação na fase final do Mundial2022.

De acordo com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Rui Patrício, Raphaël Guerreiro, Cristiano Ronaldo, Rafael Leão, Bruno Fernandes, Matheus Nunes, Rúben Neves, Bernardo Silva, João Cancelo e Diogo Dalot foram autorizados a juntar-se às respetivas famílias no Qatar e não regressaram a Portugal integrados na comitiva.

Para Lisboa vieram Diogo Costa, José Sá, Pepe, Rúben Dias, António Silva, Palhinha, William Carvalho, Otávio, Vitinha, João Mário, Gonçalo Ramos, André Silva, Ricardo Horta e João Félix.

Danilo Pereira e Nuno Mendes, que também integraram a seleção nacional no Qatar, já tinham abandonado a concentração no decorrer desta semana, regressando ao Paris Saint-Germain para prosseguirem o tratamento às respetivas lesões.

Portugal foi afastado do Mundial2022 no sábado, ao perder nos quartos de final com Marrocos, por 1-0, com um golo de Youssef El-Nesyri.

Nas meias-finais, Marrocos vai defrontar, na quarta-feira, a campeão mundial em título, França, que eliminou a Inglaterra também no sábado, enquanto a Croácia vai medir forças com a Argentina, na terça-feira.

A final do Mundial2022 está marcada para 18 de dezembro, no Estádio de Lusail.