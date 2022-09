Na conferência de imprensa de antevisão da partida frente ao Sporting de Braga, Sérgio Conceição, comentando os incidentes após o desaire com o Clube Brugge (0-4), recordou uma visita que realizou na quarta-feira ao IPO do Porto para explicar a importância da família, e reforçar esta ideia.

“Ontem [quarta-feira] tive uma visita ao IPO que me tocou bastante e, no final, fiz uma declaração emocionada, em que disse que trocava todas as vitórias e conquistas pela vida daqueles miúdos. Com a minha família é a mesma coisa. Nada é mais importante e trocava esse sucesso desportivo pelo bem-estar da mesma”, garantiu o técnico dos ‘dragões’.

O treinador da equipa ‘azul e branca’ garantiu ainda que já ultrapassou o incidente, que “está em investigação”, mas não consegue arranjar explicação para o sucedido.

“Cheguei ao FC Porto com 15 anos. Fui campeão todos os anos em que aqui estive como jogador e como treinador fui campeão três vezes, em cinco anos. Tive a ajuda de toda a estrutura, da equipa técnica e dos jogadores para ser o técnico mais titulado, a par do Artur Jorge. Mas, nada conta. E, para as pessoas, pelos vistos, também não. Não podemos passar a linha limite entre a paixão e a vontade de vencer e a estupidez. Foi um gesto inqualificável e isolado. Não revejo nesse gesto todos os que amam o FC Porto”, acrescentou.

O FC Porto, terceiro classificado, com 16 pontos, recebe o Sporting de Braga, em segundo, com 19, na sexta-feira, às 21:15 horas, em encontro da oitava jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrada por Artur Soares Dias, da associação do Porto.