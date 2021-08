“Não podemos controlar o que o adversário vai fazer. Nós analisamos e olhamos para aquilo que foram as prestações da equipa nesta pré-época e no final da época passada. Estamos preparados. O jogo ganha a sua vida dependendo do que nós fizermos nesse encontro. Se é uma equipa que quer ter bola cabe-nos a nós não permitir. Sabemos que as equipas do Ivo [Vieira] gostam de circulação de forma mais apoiada. Cabe-nos a nós contrariar. Temos que ir a Famalicão fazer com que isso não aconteça”, explicou.

Na conferência de imprensa de antevisão da partida, Conceição garantiu que sabe que equipa vai encontrar e não se inibiu de a revelar.

“Espero uma equipa dentro do que foi a imagem que deixou no final da época passada. O treinador é o mesmo, obviamente houve algumas saídas e entradas, mas a estrutura mantém-se. O Famalicão habituou-nos a ser uma equipa muito estável. Tem um treinador que tem feito bons trabalhos, é conhecedor do futebol português, sempre muito positivo na forma como dá uma dinâmica interessante às suas equipas”, disse.

Depois de o Famalicão ter perdido na primeira jornada, frente ao Paços de Ferreira, o treinador do FC Porto diz que no adversário “poderá haver uma ou outra mudança, no meio-campo, talvez na frente”.

“Devem jogar com o Bruno Rodrigues nas alas, o [Ivan] Jaime na frente, no meio-campo poderá entrar o Pepê, com David Tavares e o Assunção. A linha defensiva penso que será a mesma, com o Riccieli e o Dylan a centrais e o Diogo Freitas e o Ruben Lima nas laterais. Não podemos controlar o quer o adversário vai fazer, mas sabemos o que temos de fazer perante uma boa equipa”, atirou ainda.

O técnico portista explicou ainda a sua opção de ter deixado Manafá de fora do encontro com o Belenenses SAD, na primeira jornada, colocando Zaidu a titular.

“Tem sempre a ver com a semana de treinos. O sol começou a apertar e Zaidu confidenciou comigo, logo na altura em que chegou cá: quando o sol aperta ele quebra um bocadinho, é verdade, ele disse-me isso. Não sei se vai ficar amuado comigo por dizer isto, mas passa com um Rennie”, disse.

Conceição disse que, antes da estreia oficial, Manafá “não teve a mesma disponibilidade das outras semanas”, o que o levou a optar por Zaidu.

“Não quer dizer que amanhã [domingo] aconteça o mesmo. Muito do que são as minhas escolhas não têm a ver só com um jogo. Um jogo é um jogo: os jogadores podem não estar inspirados num determinado dia e no dia a seguir estarem bem no treino. É o exemplo do Wilson [Manafá], que fez praticamente a pré-época toda e não jogou com o Belenenses SAD. É a resposta que me dão diariamente e as opções que tenho de tomar, sou pago para isso”, afirmou.

Sobre a eventual saída de Corona do FC Porto, Sérgio Conceição escusou-se a comentar, no entanto, aproveitou o momento para, mais uma vez, criticar o mercado aberto numa altura em que as competições já estão a decorrer.

“Já me conhecem e há quatro anos que digo que o mercado fica à porta. Estamos focados no jogo. Tenho um plantel a treinar e, excluindo o Grujic, estão convocados para ir a jogo e isso é o que me interessa. Se houver uma saída ou outra assumiremos e falaremos sobre isso. Há uma comunicação muito grande entre mim e o presidente. O mais importante para mim e para os adeptos é ganhar amanhã. Este momento não é bom para ninguém: estar em competição e o mercado aberto, não estou nada de acordo com isso. Não estou de acordo com o mês de janeiro também. Aceito um eventual ajuste com uma lesão, algo grave que impossibilite de jogar, um mês inteiro é um exagero, é criar instabilidade nas equipas com as competições a decorrer”, frisou.

O FC Porto desloca-se este domingo a Famalicão, na segunda jornada da I Liga portuguesa de futebol, numa partida que se realiza às 18:00 horas.