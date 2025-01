Exatamente sete meses depois de sair do FC Porto, o técnico de 50 anos festejou a vitória no seu primeiro encontro no comando dos ‘rossoneri’, que se qualificaram para a final da Supertaça italiana, competição que venceram por sete vezes, a última das quais em 2016/17, depois de terem acabado a primeira parte a perder por 1-0.

Em Riade, o ‘terreno neutro’ onde se disputam os encontros decisivos da Supertaça italiana, Sérgio Conceição estreou-se como treinador dos milaneses, no qual substituiu o compatriota Paulo Fonseca, ‘despedido’ no domingo.

Depois de deixar o FC Porto no início de junho, após sete temporadas, o antigo futebolista internacional português regressou hoje ao ‘ativo’ frente à equipa do filho Francisco, que estava na ficha inicial para o jogo da meia-final mas viu-o no banco, por ter-se lesionado no aquecimento.

Recordista de troféus na competição, com nove, a ‘Juve’, que falhou as duas edições anteriores da Supertaça, adiantou-se aos 21 minutos, com um grande golo do jovem turco Kenan Yildiz, de 19 anos, o ‘substituto’ de última hora de Francisco Conceição no ‘onze’.

A perder, Sérgio Conceição mostrou-se muito interventivo, mas até ao intervalo o marcador não sofreria alterações.

No início da segunda parte, o AC Milan esteve perto de empatar, mas Theo Hernández desperdiçou um golo feito, aos 55 minutos.

O francês haveria de ‘redimir-se’ pouco depois, ao levar Locatelli a cometer a falta que deu origem ao penálti, convertido por Christian Pulisic aos 71 minutos, que permitiu aos milaneses empatarem.

Quatro minutos depois, um passe perfeito de Morata deixou Musah em boa posição, com o remate do norte-americano a embater em Gatti e a trajetória da bola a ‘enganar’ o adiantado guarda-redes Di Gregorio.

O autogolo da equipa de Turim, a única ainda sem derrotas na Liga italiana, galvanizou os milaneses, que seguraram o 2-1 apesar de uma grande pressão nos minutos finais.

No final, Conceição ‘recuperou’ a roda que fazia no FC Porto, já depois de abraçar o filho Francisco.

O AC Milan vai encontrar na final o Inter Milão, que na quinta-feira derrotou a Atalanta, por 2-0, na primeira meia-final, com um ‘bis’ de Denzel Dumfries.

Campeões italianos em título, os ‘nerazzurri’ conquistaram as últimas três edições da Supertaça de Itália, cuja final de segunda-feira vai decorrer também na Kingdom Arena, de Riade.