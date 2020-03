Questionado sobre o estado de espírito da equipa, após a eliminação da Liga Europa, selada na quinta-feira com um desaire caseiro por 3-1 face ao Bayer Leverkusen, Sérgio Conceição não escondeu a insatisfação, mas reconheceu que agora o necessário é olhar para os “dois objetivos que ainda estão em jogo”.

“Ninguém gosta de perder. Saímos tristes e frustrados por perder, precocemente, um objetivo que tínhamos. Agora temos de reunir forças para conseguir os dois objetivos que temos”, frisou.

O treinador da formação ‘azul e branca’ abordou ainda a saída do lateral direito internacional argentino Saravia.

“O Saravia até junho não está na equipa, por isso, não vale a pena falar do que teve de positivo ou negativo. Mas, aproveito para dizer que o Saravia é um ser humano fantástico, muito acarinhado pelos colegas”, explicou.

De acordo com o Sérgio Conceição, o argentino, de 26 anos, que chegou no verão e só disputou seis jogos pelos portistas, “precisa de jogar mais, até porque há uma competição de seleções [Copa América] na qual ele tem ambição de estar”.

“Era importante para todos que o Saravia tivesse mais minutos. Já falei algumas vezes sobre as situações que ele podia melhorar. Desejo a maior felicidade do mundo para ele e que atinja os seus objetivos”, acrescentou.

O treinador do FC Porto fez ainda uma breve análise à eliminação das quatro equipas portuguesas — também ‘tombaram’ Benfica, Sporting e Sporting de Braga – nos 16 avos de final da Liga Europa, deixando Portugal sem representantes nas provas da UEFA.

“Acho que, em termos de competitividade, o futebol português é diferente do alemão, do inglês, do italiano, do espanhol, do francês e por aí fora… Mas, isso tem a ver com o poder de investimento dos clubes, com a forma como nós poderíamos encaixar jogadores com mais qualidade no futebol português”, explicou.

De acordo com Sérgio Conceição, este cenário “tem a ver com uma série de questões que são discutíveis e sobre as quais vale a pena refletir”.

“É fácil falar dos treinadores, como vi, ou da falta de qualidade, mas o problema é muito mais do que isso. Os treinadores têm a sua quota parte, sem dúvida nenhuma, e temos a nossa responsabilidade, mas temos de olhar para um problema bem maior”, finalizou.

O FC Porto, segundo classificado, com 56 pontos, menos um do que o líder Benfica, joga na segunda-feira nos Açores, a partir das 18:30 horas, com o Santa Clara, no nono lugar, com 29, numa partida da 23.ª jornada da I Liga de futebol.