Através de uma publicação no X (antigo Twitter), o treinador do FC Porto não esqueceu a data de aniversário do pai, que faria esta quinta-feira 88 anos.

"Hoje faria 88 anos, Pai. Sei que aí de cima, continua a olhar por nós. A dar-nos força para os desafios que enfrentamos, a proteger-nos das injustiças com que tentam mandar-nos abaixo. Neste momento difícil, como em todos os outros, sentimos sempre a sua força. Parabéns, Pai", escreveu Sérgio Conceição.