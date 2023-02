Graciele é mãe de duas crianças, de 10 e 12 anos, e foi recentemente diagnosticada com uma doença oncológica. A mãe terá contactado Tiago Velho, treinador do Ancorense, que terá por sua vez comentado a situação com Sérgio Conceição.

A família ter-se-á encontrado em via de despejo da casa onde residia, por decisão do senhorio. O treinador mostrou-se disponível para ajudar a família, pagando um mês de caução e duas de renda para poderem arrendar uma nova casa, como adiantou O Minho.

Sérgio Conceição conheceu Graciele e os seus filhos após o jogo de domingo no Estádio do Dragão, com a vitória de 2-0 frente ao Vizela.