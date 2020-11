O treinador da equipa portuguesa esclareceu que Pepe "não vai estar disponível" para jogar no Marselha-FCP de amanhã às 20 horas, em França, a contar para a 4.ª jornada do Grupo C da Liga dos Campeões.

Pepe está lesionado no pé esquerdo para o qual está em tratamento - e não é o único nome no boletim clínico dos azuis e brancos: Mbaye está em tratamento e ginásio, Marcano e Marko Grujic fazem treino condicionado e ginásio.

Conceição elogiou o jogador Sérgio Oliveira pela performance que tem mostrado: "Ele tem correspondido ao trabalho que lhe pedimos. Já trabalho com ele há alguns anos e sem dúvida nenhuma que hoje é um jogador completamente diferente: está mais maduro e isso também o ajudou na evolução". O treinador falou assim de "um jogador mais completo para a equipa".

O treinador deixou uma ressalva: "Ontem estava a ver um programa e questionavam o valor de Messi. O futebol é o momento. Se fizermos um ou dois jogos maus o treinador tem as malas feitas par ir à sua vida e o jogador começa a ouvir assobios - agora em casa e não no estádio", disse, sublinhado que é "bom ter continuidade".

Sérgio Conceição afirmou também que é importante a disponibilidade dos jogadores: "O que eles [jogadores] demonstraram no jogo contra o Fabril, tenho opções válidas", acrescentando que a vitória no sábado para a Taça de Portugal por 2-0 ao Fabril é "bem demonstrativa do espírito e da maturidade que existe no FC Porto e no balneário, apesar de haver muita gente jovem".

O treinador frisou que os seus jogadores estão disponíveis para dar o seu contributo e que "sabem que a cada jogo são utilizados onze e podem entrar mais cinco - não dá para todos. O importante é que quando são chamados deem a resposta que deram e com a qual fiquei bastante agradado".

Questionado sobre se era esta a contabilidade que esperava, tendo em conta que a fase de grupos da Liga dos Campeões está a meio, Sérgio Conceição foi claro: "Esperava ter nove pontos. O que é que esperava? Três jogos, nove pontos", o que significa vitórias em todos os jogos.

"Acredito - e acho que toda a gente está de acordo - que neste momento estamos numa boa posição. Não é uma ótima posição, mas estamos numa boa posição para podermos passar aos oitavos [de final na Champions]. Depende também do resultado deste jogo".