O conjunto ucraniano estreou-se na fase final jogada a uma mão em quatro cidades alemãs com uma vitória de 4-1, com golos de Júnior Moraes (02 minutos), Taison (22), Alan Patrick (75), de grande penalidade, e Dodô (88), tendo Ricky Van Wolfswinkel (90+2), ex-jogador do Sporting, reduzido para os suíços.

O Sevilha, que venceu cinco vezes a segunda prova de clubes da UEFA, derrotou o Wolverhampton (1-0), que falhou uma grande penalidade, com um golo de Lucas Ocampos, aos 88.

Nas meias-finais, o Shakhtar, vencedor da prova em 2008/09, vai encontrar o Inter de Milão, enquanto o Sevilha joga com o Manchester United.