“É um jogador do Atlético de Madrid. Se não tem lugar no Chelsea, como Pochettino aparentemente disse, terá de voltar a trabalhar connosco e nós estamos dispostos a dar-lhe o melhor para que possa melhorar, naquilo que pensamos ser importante”, disse o argentino em entrevista ao programa espanhol ‘El Partidazo’.

Simeone não se esquivou a falar do jogador português, contratado pelo ‘Aleti’ ao Benfica por 120 milhões de euros, no verão de 2019, e que na última época acabou emprestado pelo clube ao Chelsea, já no mercado de inverno.

“É um jogador jovem, tem um futuro importante pela frente. Se for connosco, melhor. Mas se não for, que consiga ser em outra equipa”, referiu o treinador, que na última época preteriu várias vezes o português, muitas vezes para segunda ou terceira opção.

O treinador argentino argumentou, ainda assim, ter noção de que João Félix, caso o queira, será “um grandíssimo futebolista”.

“Tem umas condições enormes. Cabeceia bem, remata bem com o direito e com o esquerdo, é um jogador técnico, tem visão de jogo e será o que quiser ser”, argumentou ‘Cholo’ Simeone.

O argentino disse também que não choca com Félix, referindo que apenas lhe diz o que sente.

“Falámos imensas vezes, ele sabe qual é o meu perfil de treinador e que gosto de jogar com alegria. Sou compatível com todos, desde que possamos ganhar, não tenho problemas com ninguém e tenho a mente aberta para me entregar a quem se entrega”, justificou.

Ao longo da conversa, Simeone não deixou nunca de elogiar os atributos técnicos de Félix, mas quando questionado se o jogador seria uma hipótese para o rival e campeão FC Barcelona, Simeone admitiu que seria “um jogador importante para os catalães”.

Sem fazer uma crítica muito aberta, Simeone insistiu nas “coisas importantes” do português e nas “ferramentas” que tem, embora tenha dito que alguns jogadores amadurecem aos “26, outros aos 27, ou aos 23”.

Durante a conversa, Simeone esclareceu ainda não ter tentado contratar Cristiano Ronaldo no último verão.

“Não tentei. É um jogador extraordinário, mas o Cristiano Ronaldo não poderia jogar no Atlético Madrid, da mesma forma que o Simeone não poderia treinar o Real Madrid”, justificou.