Sinisa Mihajlovic vai ser o novo treinador do Sporting, avança imprensa desportiva

De acordo com a imprensa desportiva, o ex-jogador sérvio será o novo treinador do Sporting.

Sinisa Mihajlovic será o novo treinador do Sporting, estando já em Lisboa para formalizar nesta segunda-feira o acordo com a SAD leonina, avançam vários títulos da imprensa desportiva.

Mihajlovic fez carreira sobretudo no futebol italiano, tendo integrado como jogador clubes como NK Borovo (1986-1988), Vojvodina Novi Sad (1988-91), Estrela Vermelha de Bergrado (1991-92), Roma (1992-94), Sampdoria (1994-98), Lazio (1998-2004) e Inter de Milão, onde terminou a carreira.

Pelo Estrela Vermelha, venceu o Campeonato Europeu na temporada 1990/91 e participou no Campeonato do Mundo de 1998 e no Euro 2000, tendo integrado a dita geração de ouro de jogadores jugoslavos que ganhou o Campeonato Mundial de Futebol Sub-20 em 1987.

Como treinador orientou várias equipas italianas - Bolonha, Catania, Fiorentina, Sampdória, Milan e Torino, tendo sido despedido deste último clube em janeiro. Entre 2012 e 2013, foi selecionador da Sérvia.

Segundo o jornal Record à chegada a Lisboa,"por volta das 00h15 ", Mihajlovic terá evitado declarações sobre as notícias do seu acordo com o Sporting, tendo afirmado que estava na capital portuguesa a "fazer compras" e garantindo que "amanhã" [segunda-feira] falaria mais sobre esta nova etapa na carreira.