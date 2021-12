Todos os testes PCR realizados ao plantel do SL Benfica, na quanta-feira, no âmbito das medidas de prevenção da liga, face à pandemia de covid-19, tiveram resultados negativos.

A notícia é revelada pelo Jornal de Notícia que conta que os resultados chegaram ao estádio da Luz esta quinta-feira de madrugada.

Depois do polémico jogo das águias contra a Belenenses SAD, equipa que foi afetada por um surto de covid-, com a nova variante ómicron, e que obrigou ao isolamento de mais de uma centena de pessoas, Jorge Jesus passa a contar com todos os jogadores, à exceção dos lesionados, para o dérbi frente ao Sporting CP.

De recordar que, tanto quanto se sabe, os leões não têm a mesma sorte, tendo já sido notícia que Sebastian Coates não poderá disputar a partida de sexta-feira, às 21h00, depois de ter testado positivo à covid-19.

Radonjic, Lucas Veríssimo e Rodrigo Pinho são as únicas baixas por lesão para o jogo com os leões.