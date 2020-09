No Estádio da Luz, em Lisboa, o defesa Rúben Dias inaugurou o marcador para os vice-campeões nacionais aos 20 minutos e o avançado suíço Haris Seferovic, que entrou em campo após os 66, aumentou a vantagem da equipa treinada por Jorge Jesus, aos 80.

O Benfica igualou o Santa Clara no comando, com seis pontos, podendo ambos ser apanhados já hoje pelo campeão FC Porto, que visita o Boavista, e pelo Belenenses, na segunda-feira, enquanto o Moreirense totaliza três e integra o grupo dos terceiros classificados, tendo sofrido a primeira derrota no campeonato.

O futebolista internacional português Rúben Dias emocionou-se no final do encontro, observando que foi “muito especial" e que "todas as pessoas já perceberam porquê”.

Numa altura em que a comunicação social tem noticiado que o jogador formado no clube lisboeta poderá transferir-se para os ingleses do Manchester City, o central deu a entender que poderá ter disputado o último encontro com a camisola das ‘águias’, em que envergou a braçadeira de capitão.

“Estou muito feliz, como é óbvio. Era um jogo muito especial para mim e conseguir fazer um golo neste jogo é ainda mais especial. É um momento especial e acredito que todas as pessoas já perceberam porquê”, disse Rúben Dias, de 23 anos, em declarações à BTV.

Rúben Dias vai a caminho da quarta época na equipa principal do Benfica, mas pode deixar o clube nos próximos dias, caso se confirme a transferência para os ‘citizens’, nos quais alinham os internacionais portugueses Bernardo Silva e João Cancelo.

(Artigo atualizado às 21:51)