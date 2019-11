Contudo, não há pressa. O foco agora deve ser manter todos os jogadores em alta rotação para a final da Taça dos Libertadores no próximo dia 23 deste mês. Isto, porque o título brasileiro virá simplesmente por não haver nenhum rival nem sequer próximo do nível que este Flamengo atingiu.

A vitória sobre o Bahia, neste domingo, marcou uma volta completa sobre os rivais sem perder. Há exatas 19 jornadas atrás, o Flamengo perdeu o último jogo sob o comando de Jorge Jesus para o mesmo Bahia. De lá para cá, foram 17 vitórias e 2 empates e não há sinais que façam duvidar da continuação desta sequência positiva.

As contas são simples: para o Flamengo começar a festa já no próximo fim-de-semana, precisa de vencer os próximos dois jogos — contra o Vasco da Gama em casa no Maracanã no dia 14 (jogo adiantado por causa da final da Libertadores) e frente ao Grémio em Porto Alegre no dia 17 — e esperar que o o Palmeiras caia contra o Bahia em Salvador.

Mesmo se tal não ocorrer já, Jesus e seus pupilos apenas precisam de ganhar três jogos até ao fim do campeonato para levantar a taça.