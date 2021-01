O sócio número 1 do Rio Ave, João Pontes, morreu hoje, aos 96 anos, informou o clube vila-condense, da I Liga portuguesa de futebol, através de uma nota de pesar publicada no seu site.

Segundo emblema da foz do Ave, João Pontes filiou-se no Rio Ave em 1939, data de fundação do clube, quando tinha 15 anos, ficando, na época, com o cartão de sócio número 260, acabando por ser tornar no sócio mais antigo do clube há cerca de uma década.

António Silva Campos, atual presidente do Rio Ave, considerou a morte de João Pontes como um dia "muito triste", enaltecendo o legado de dedicação e paixão ao clube deixando por este associado.

"Era uma verdadeira lenda viva das memórias do Rio Ave e de Vila do Conde. A sua história de vida, sempre tão próxima do Rio Ave, comove-nos a todos de forma muito intensa. João Pontes era um exemplo do verdadeiro rioavista. Esta é uma perda irreparável para a nossa família verde e branca", disse o líder do emblema vila-condense.

Segundo informação do clube, o funeral de João Pontes realiza-se terça-feira, às 15:00, na Igreja Matriz de Vila do Conde.