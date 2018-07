Um golo do médio Ryller, aos 90 minutos, permitiu hoje ao Sporting de Braga vencer o Desportivo de Chaves por 1-0, no jogo de apresentação dos transmontanos para a próxima edição da I Liga de futebol.

Os flavienses, este ano orientados por Daniel Ramos, apresentaram-se aos sócios em jogo de preparação no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, em Chaves, com seis reforços no 'onze' inicial, onde estiveram nas bancadas 1500 espetadores.

Os da casa entraram melhor no desafio, quando, logo aos três minutos, Avto, a passe de João Teixeira, ficou perto do golo, com um remate às malhas laterais.

A primeira parte foi dividida, sem que nenhumas das equipas se superiorizasse, e o Sporting de Braga, que apresentou quatro reforços de início, apostou numa primeira fase nos ataques pelo lado esquerdo do terreno, com o lateral Esgaio e o ala Fábio Martins em destaque.

O emblema transmontano alterou por completo o 'onze' para a segunda parte, enquanto o Sporting de Braga, orientado por Abel Ferreira, começou a mexer na equipa apenas a partir dos 70 minutos, efetuando quatro substituições.

O clube ‘minhoto’ assumiu o desafio, com um futebol em posse que lhe permitiu ter algumas situações para marcar, mas Fábio Martins, servido duas vezes por Murilo, aos 49 e 70 minutos, não conseguiu a finalização.

No lado dos transmontanos o lateral-esquerdo Djavan esteve em evidência, procurando desequilibrar no ataque, mas foi Bruno Gallo a ficar perto de marcar, aos 87 minutos, com um remate à entrada da área, que Tiago Sá defendeu para canto.

O momento do jogo aconteceu aos 90 minutos, numa jogada de insistência de Esgaio, que evitou a perda de bola pela direita e combinou com Fransérgio, tendo este cruzado para a finalização de cabeça de Ryller, lançado na etapa complementar, e que decidiu a partida.

O encontro serviu de derradeiro teste para o Desportivo de Chaves, antes do primeiro jogo oficial da época, no próximo domingo, na deslocação a casa do Arouca, do segundo escalão, para a segunda eliminatória da Taça da Liga.

Após o oitavo jogo de pré-temporada, o Sporting de Braga volta a jogar na sexta-feira, às 20:30, frente ao Celta de Vigo, equipa da primeira divisão de Espanha.

Equipas:

Desportivo de Chaves: António Filipe, Brigues, Maras, Marcão, Luís Martins, Filipe Melo, Stephen Eustáquio, João Teixeira, Avto, Ghazaryan e William.

Jogaram ainda: Ricardo, Paulinho, Hugo Basto, Nuno André Coelho, Jefferson, Perdigão, Bressan, Bruno Gallo, Djavan, Mika, Platiny, João Paulo e David Moura.

Treinador: Daniel Ramos.

Sporting de Braga: Tiago Sá, Marcelo Goiano, Bruno Viana, Pablo, Esgaio, Fransérgio, Eduardo, João Novais, Murilo, Fábio Martins e Dyego Sousa.

Jogaram ainda: Luther, Xadas, Wilson Eduardo e Ryller.

Treinador: Abel Ferreira.