Em comunicado, a LPFP explica que o acesso aos estádios está limitado “a jogadores, equipas técnicas e equipas de arbitragem, direções e órgãos sociais das equipas” e limita a 100 o número de pessoas com “funções técnicas relacionadas com a organização do jogo”.

Neste grupo, incluem-se, de acordo com a LPFP, “apanha bolas, pessoal de manutenção do campo, ativações de campo, pessoal de limpeza e piquetes”.

Podem também marcar presença nos estádios delegados da LPFP e das equipas, bem como outros diretores de segurança e diretores de imprensa com funções em jogo, médico do controlo antidoping, emergência médica, bombeiros e autoridades de segurança pública e privada”.

“Os representantes dos órgãos de comunicação social e os elementos necessários para garantir a transmissão radiofónica e televisiva em direto dos jogos” estão igualmente autorizados a entrar nos estádios.

A Liga deixa ao critério dos clubes a realização das conferências de imprensa de pré e pós jogo, que não estão incluídas no regulamento das competições.

O organismo que gere as duas competições profissionais de futebol mantém “a suspensão do cumprimento inicial de aperto de mãos entre as equipas e equipa de arbitragem” e proíbe a “presença de crianças a acompanhar a entrada das equipas”.

Covid-19 em Portugal

Segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje, Portugal regista 78 casos positivos.

Até ao momento foram registados 637 casos suspeitos, 133 aguardam relatório laboratorial e há 4923 contactos em vigilância das autoridades de saúde.

Relativamente a casos importados, há 5 de Espanha, 10 de Itália, 3 da Suíça e 1 da Alemanha/Áustria.

Existem atualmente seis cadeias de transmissão ativas.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou na quarta-feira a doença Covid-19 como pandemia. A OMS justificou a declaração com os "níveis alarmantes de propagação e de inação".

A pandemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.500 mortos em todo o mundo.

O número de infetados ultrapassou as 124 mil pessoas, com casos registados em mais de 100 países e territórios, incluindo Portugal.

Face ao avanço da pandemia, vários países têm adotado medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena inicialmente decretado pela China na zona do surto. A Itália é o caso mais grave depois da China.

Quem suspeitar estar infetado ou tiver sintomas em Portugal - que incluem febre, dores no corpo e cansaço - deve contactar a linha SNS24 através do número 808 24 24 24 para ser direcionado pelos profissionais de saúde. Não se dirija aos serviços de urgência, pede a Direção-geral de Saúde.

Face ao aumento de casos em Portugal, foi decretada a suspensão temporária de visitas em hospitais, lares e estabelecimentos prisionais na região Norte, até agora a mais afetada.

Foram também encerrados alguns estabelecimentos de ensino, sobretudo no Norte do País, assim como ginásios, bibliotecas, piscinas e cinemas e foi recomendada a suspensão de eventos em espaços abertos com mais de 5.000 pessoas. Veja a lista de locais e eventos encerrados aqui.

O Governo português decidiu suspender todos os voos com destino ou origem nas zonas mais afetadas pela Covid-19 em Itália, o país europeu onde o surto assumiu maiores proporções, tendo já provocado mais de 600 mortos.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) lançou um microsite sobre o novo coronavírus (Covid-19), onde os portugueses podem acompanhar a evolução da infeção em Portugal e no mundo e esclarecer dúvidas sobre a doença.